Reto de oro para Eduardo de Paz en el Europeo

Eduardo de Paz Cureses inicia hoy su andadura en el Europeo B de Curling. El leonés lo hace de la mano de sus compañeros del Txuri Berri con los que buscará recuperar un sitio para España en la máxima categoría continental de este deporte que en la pasada edición, a pesar de colgarse la medalla de bronce, se le quedó a las puertas.

De Paz tratará de hacerse con uno de los dos billetes en juego en el torneo junto a Sergio Vez, Nicholas Shaw y Luis Gómez una vez que otro de sus inseparables compañeros, Mikel Unanue, ha focalizado este año en los dobles mixtos.

Para España y el jugador leonés, cada vez con más galones en el club, el objetivo se presenta como exigente aunque factible dado su potencial. Junto a Turquía, Bélgica e Irlanda, la selección ante la que debutarán en el torneo, parten como los favoritos a luchar por el podio y una final que otorgaría ese salvoconducto a la División A. Eso sí olvidarse de otros enemigos que tampoco lo pondrán fácil como Francia (en poco más de cuatro años será la sede de los Juegos de Invierno y está preparando un equipo de mucha calidad), Eslovenia, Letonia, Gales, Inglaterra, Estonia, Países Bajos, la anfitriona Finlandia, Israel, Hungría, Ucrania, Polonia y Austria.

España debuta precisamente hoy a las nueve de la mañana frente a uno de sus más directos rivales, Irlanda, para medirse al día siguiente con Bélgica. Finlandia e Israel serán los siguientes escollos a los que seguirán Eslovaquia, Hungría y Países Bajos. El reto pasa por acabar entre los primeros para disputar los cruces y alcanzar la final.

Un objetivo para el que Eduardo de Paz Cureses se ha preparado a conciencia junto al resto de integrantes del Txuri Berri con diferentes concentraciones. Todo para llegar en el mejor momento a un Europeo que tiene como escenario la localidad finlandesa de Lahti y un premio añadido, llegar a la máxima categoría continental.

El pasado año España con Eduardo como uno de sus pilares firmaba una fase de grupos espectacular aunque en el cruce de semifinales sufría su única derrota que la apartaba de una final que le hubiera proporcionado el ascenso a la máxima categoría continental del curling.

El reto ahora pasa por igualar o mejorar ese camino y evitar que la derrota llegue antes de la final. Calidad y potencial tienen para ello los representantes del Txuri Berri con Eduardo de Paz Cureses a la cabeza.