Sigue en directo el partido Cádiz-Cultural Leonesa, minuto a minuto

Cádiz C.F.

Cádiz

0

0

Cultural

Cultural

Ángel Fraguas
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Córner a favor de la Cultural

El equipo leonés fuerza el primer saque de esquina que bota Mboula, pero no acierta a rematar nadie.

Arranca el partido en el Nuevo Mirandilla

Ya rueda el balón.

La previa

Ziganda alinea al equipo habitual en los últimos choques de Liga, con el regreso de Matía Barzic al centro de la defensa, después de ir convocado con la selección sub-21 de Croacia aunque sin participar ni un solo minutos, en lugar de Tomás Ribeiro. El resto, los mismos con los que comenzó el choque ante el Malaga CF, que acabó en victoria por 1-0 en el Reino de León.

ALINEACIONES: 

CÁDIZ CF: Víctor Aznar; Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Yussi Diarra; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.
CULTURAL LEONESA: Édgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo; Mboula, Luis Chacón, Lucas Ribeiro; y Manu Justo.
ÁRBITRO: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).

