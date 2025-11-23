Sigue en directo el partido Cádiz-Cultural Leonesa, minuto a minuto

La previa

Ziganda alinea al equipo habitual en los últimos choques de Liga, con el regreso de Matía Barzic al centro de la defensa, después de ir convocado con la selección sub-21 de Croacia aunque sin participar ni un solo minutos, en lugar de Tomás Ribeiro. El resto, los mismos con los que comenzó el choque ante el Malaga CF, que acabó en victoria por 1-0 en el Reino de León.