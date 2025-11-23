Sigue en directo el partido Cádiz-Cultural Leonesa, minuto a minuto
Córner a favor de la Cultural
El equipo leonés fuerza el primer saque de esquina que bota Mboula, pero no acierta a rematar nadie.
Arranca el partido en el Nuevo Mirandilla
Ya rueda el balón.
La previa
Ziganda alinea al equipo habitual en los últimos choques de Liga, con el regreso de Matía Barzic al centro de la defensa, después de ir convocado con la selección sub-21 de Croacia aunque sin participar ni un solo minutos, en lugar de Tomás Ribeiro. El resto, los mismos con los que comenzó el choque ante el Malaga CF, que acabó en victoria por 1-0 en el Reino de León.
ALINEACIONES:
CÁDIZ CF: Víctor Aznar; Iza, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Mario Climent; Sergio Ortuño, Yussi Diarra; Efe Aghama, Suso, Iuri Tabatadze; y Álvaro García Pascual.
CULTURAL LEONESA: Édgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Selu Diallo; Mboula, Luis Chacón, Lucas Ribeiro; y Manu Justo.
ÁRBITRO: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).