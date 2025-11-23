Diario de León

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino, en fotos

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.

El equipo culturalista supo sufrir para conseguir un merecido triunfo.PACO ROBLES

La Cultural consigue la cuarta victoria fuera de su Reino

tracking