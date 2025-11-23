La Cultural Leonesa suma frente al Jaén su tercer triunfo seguido en la Liga (92-87)

CULTURAL 92

Hayman (6), Diego Bultó (-), Adriá Domínguez (10), Owen (17) y Van del Heijden (8). También jugaron Deng (18), McKay (15), Pablo Orenga (6), Álvaro González (-) y Didac Cebolla (7).

JAÉN PARAÍSO INTERIOR 87

Felizor (12), Luis Felipe (16), Boahen (4), Javier Martínez (10) e Iván Casas (6). También jugaron Francisco José (4), Alberto Cañete (1), Luis Antonio (6), Balderas (2), Santa Bárbara (18), López (8) y Moreno (-).

Marcadores parciales: 24-24, 45-47 (descanso), 71-57 y 92-87 (final). Árbitros: Jaime Enrique Álvarez-Ossorio y Daniel López. Eliminaron por personales a Boahen e Iván Casas por los visitantes. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Presenciaron el encuentro 2.513 espectadores.

La Cultural sumó su tercer triunfo consecutivo en la Liga que le permite mirar más de cerca la zona noble de la clasificación. Esta vez su víctima fue el Jaén Paraíso Interior (92-87) en un partido en el que los de Luis Castillo supieron jugar sus bazas en los momentos decisivos para decantar la balanza a su favor.

Y eso que el equipo andaluz no se lo puso nada fácil. Hasta el punto de irse al descanso con una renta de dos puntos a su favor /45-47). Antes, un primer cuarto igualado en el que los ataques pudieron con las defensas y que se cerraba con empate a 24.

Tras el paso por vestuarios la Cultural mantuvo su buen bagaje en ataque mejorando además en defensa. Eso le permitió abrir distancias hasta los 14 puntos con el 71-57. Los últimos diez minutos vieron a un Jaén que intentó reaccionar pero los leoneses supieron aguantar para llevarse un merecido triunfo en el Palacio.