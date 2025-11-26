Nafti: "El sábado veremos a un equipo atractivo e intenso"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Nafti ha afirmado que no se lo pensó cuando le llegó la oferta: "Todo ha sido muy rápido. Si me lo llegan a decir hace dos días... pero cuando llegó la oportunidad después de hablar con Sietes, con quien he compartido años de fútbol, ni me lo pensé. Tenía ganas de volver al verde y al fútbol español y este club siempre me ha transmitido confianza y tranquilidad”.

El franco-tunecino se ha referido a su llegada con el tren en marcha, algo que le ha tocado abordar muchas veces, cómo ve al equipo y su propuesta: "Por desgracia en mis últimas temporadas siempre he llegado como bombero y siempre digo lo mismo, lo primero es limpiar la cabeza de los jugadores. Vi el partido de Vigo y no me parece que sea un equipo muerto, así que será más fácil trabajar. Hay gente con experiencia y no tendré problema en levantar el vestuario porque hay mimbres y el equipo mentalmente da la talla. No creo en los sistemas, pero sí en potenciar la calidad individual del futbolista y luego hacer encajar las piezas y sacar el máximo potencial de cada uno. Es una competición nueva para mí y tengo poco tiempo para adaptarme, pero me encanta el reto. Me gustan las emociones, que pasen cosas y que la afición se identifique con lo que vea en el campo. He vivido y sufrido El Toralín y me recordaba a mis tiempos de Inglaterra, con esa afición que aprieta. El sábado veremos a un equipo atrevido e intenso. Espero que la gente se identifique con el modelo de juego. Tenemos que sacar puntos, porque esto no es una pretemporada”.

Por último, Nafti se refirió a los objetivos: "Tenemos que remontar el vuelo, mirar hacia arriba, sacar puntos y tener una identidad. Me gustaría pensar que hay 10 ó 12 equipos con el mismo discurso. Si miramos lejos, el final no es bueno. No se puede hablar de ascender antes de Navidad porque eso lleva al fracaso. Cuando llegué a Badajoz cogí el equipo en descenso, fuimos poco a poco y el equipo se sintió cómodo así y acabamos jugando el play off. Prefiero el ‘poco a poco’ que el ‘sí o sí'”.