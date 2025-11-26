Investigado el presunto autor de una agresión a un árbitro de fútbol en Villaquilambre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha investigado a un varón de 36 años de edad, como presunto autor de un delito leve de lesiones ocasionadas durante un evento deportivo celebrado en Villaquilambre (León).

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, día 23, durante un encuentro de futbol de categoría infantil – edades entre 12 y 13 años - cuando el entrenador de uno de los equipos, tras una discusión al finalizar el partido, supuestamente agredió al árbitro, un varón 20 años de edad, causándole lesiones en la cara de las que tuvo que ser atendido en el Hospital de León.

Avisada la Guardia Civil de este incidente, se traslada a lugar una patrulla de Armunia levantando acta de lo sucedido. Una vez finalizada la investigación, esta mañana se ha procedido a su investigación y remisión de las diligencias instruidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.