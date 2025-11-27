Un estreno lleno de incógnitas

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Un cambio de entrenador siempre suele traer una pequeña o gran revolución en los equipos. Forma de jugar, sistema, jugadores... La Deportiva acaba de cambiar de técnico y se hace difícil plantear por dónde van a ir los tiros de Mehdi Nafti en cuanto a su primera alineación. Sobre el sistema, hay que remitirse a las palabras de su presentación: «No creo en los sistemas».

En las dos sesiones en las que el franco-tunecino ha dirigido a la Deportiva ha podido contar ya a pleno rendimiento con Sergio Benito tras su esguince de tobillo. Ya han entrado poco a poco con el grupo Fede San Emeterio y Pau Ferrer y sigue fuera de combate Esquerdo.

TRAS 46 TEMPORADAS

Desde la Liga 1969-1970 no se ven las caras la Deportiva y el Arenas Club. El cuadro rojinegro, del que llegó Bolo a la Ponferradina, visitó dos veces Fuentesnuevas. En la jornada 1 de la Liga 1968-1969 se llevó un 4-0, mientras que en la siguiente campaña, con la 2ª vuelta comenzada, encajó idéntico resultado. El cuadro de Getxo, debutante en 1ª Federación, estrenó su casillero de puntos a domicilio en su última salida, igualando sin goles en Avilés. Antes había perdido en sus 5 viajes, en los que únicamente había logrado 2 goles.