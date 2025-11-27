Castilla y León inicia en Palencia su reto en la Copa de las Regiones

La selección de Castilla y León, con seis jugadores representando a clubes de la provincia (Atlético Mansillés, CD La Virgen y Atlético Bembibre) afronta desde este viernes el primer reto en la Copa de las Regiones Uefa.

Lo hace dispuesta a superar a dos rivales exigentes como Andalucía y Galicia con el fin de acercarse un poco más a su objetivo de alcanzar el cetro nacional. Y además con el factor campo a su favor, ya que el escenario de esta primera ronda no es otro que Palencia y su estadio de La Balastera.

Para esta XIV edición del torneo de selecciones autonómicas en su fase nacional la representación leonesa viene protagonizada por tres jugadores del Atlético Mansillés (Alejandro Domínguez, Pablo del Valle y Jairo Blanco), dos del CD La Virgen (Daniel Freile y Oliver Carnicero) y uno del Atlético Bembibre (Manuel Arias).

La puesta en escena del combinado castellano y leonés será este viernes a las 12.00 horas con Andalucía como primer rival. Un combinado exigente que no le pondrá las cosas fáciles a los anfitriones. El sábado serán Andalucía y Galicia las que se vean las caras mientras que en la jornada del domingo Castilla y León se medirá a Galicia, también a las 12.00 horas. Todos los partidos son con entrada gratuita.

Castilla y León ya sabe lo que es brillar en una competición de este nivel donde ha sido protagonista en alguna de sus ediciones. Objetivo que buscará repetir en esta ocasión teniendo para ello que superar la primera criba frente a dos equipos que también aspiran a lo mismo como Andalucía y Galicia en un paso más para acumular los méritos suficientes sobre el terreno de juego.