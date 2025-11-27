La Robla ejercerá de juez en la Teleno Vuelta a León BTT 2026

La Robla ejercerá en 2026 de juez único en la Teleno Vuelta a León BTT. El municipio, que ya ha albergado alguna etapa en anteriores ediciones, copará el protagonismo total en la novena entrega de una carrera que aúna deporte y turismo.

Aunque todavía se está trabajando en el recorrido definitivo, La Robla ya está confirmada en el libro de ruta de una carrera que como en cada edición tendrá a cerca de 500 protagonistas (ya se han abierto las inscripciones y en pocos días el número supera los 150).

Prevista para los días 15, 16 y 17 de mayo, la prueba tendrá el mismo formato que en las últimas ediciones con una primera etapa con un rutómetro cercano a los 40 kilómetros con una parte importante de ellos cronometrados, una segunda denominada 'reina' entre 60 y 65 kilómetros y una tercera también exigente aunque en este caso con un recorrido algo inferior a la precedente de unos 50 kilómetros.

El Ayuntamiento de La Robla es el principal apoyo junto al patrocinio de la firma leonesa de agua mineral Teleno de estas tres etapas en las que incluso se estudia la opción de incluir algún tramo de la zona Alfa León, una red única de senderos e itinerarios ciclistas. Esa opción y alguna otra más en un escenario natural y de alto atractivo está sobre la mesa de los organizadores de Gedsports.

Respecto a los participantes la nómina será similar a de los años precedentes con cerca de 80 por ciento procedentes de fuera de la provincia (País Vasco, Galicia, Asturias, Madrid, Canarias...) e incluso de Portugal.

La novena entrega de la Teleno Vuelta a León BTT, consolidada ya en el calendario nacional, contará con un cuadro de honor con varias categorías. La convencional tanto individual como por parejas (en este caso masculina, femenina o mixta) y con tramos de edad Máster 30, 40, 50 y 60. Y la eBike en este caso en la modalidad masculina y en la femenina.

Y todo para tomar el relevo de Óscar Reguera, vencedor en las dos últimas ediciones, y de Patricia Sánchez que lo hacía en la de este 2025 sucediendo a Mónica Díaz, la mejor en la general absoluta de 2024.

Hasta ahora la Teleno Vuelta a León BTT ha sumado ocho ediciones con escenarios por una parte importante de la provincia que espera ampliar en próximas entregas. En la de 2016 cuyo trazado final en cuanto a etapas y kilometraje dará a conocer en las próximas semanas, lo ya definido es que el municipio de La Robla será el gran protagonista a lo largo der las tres etapas. Del desenlace se conocerá el 17 de mayo los nombres de los nuevos campeones.