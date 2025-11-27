El Bembibre HC compitió hasta el final ante un equipo de Champions

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC perdió en su visita a Vila-Sana por 4-2, en un partido muy serio por ambas escuadras. La novena jornada de la OK Liga Iberdrola observó la diferencia entre un equipo de talla Champions como el ilerdense y otro que aspira a estar entre la zona noble y mira a la cara a sus rivales como es el Bembibre.

El partido fue dominado desde el inicio por las locales, con llegadas con peligro bien atajadas por la defensa berciana. No obstante, las Águilas mostraron garras en varias llegadas, notando esa peligrosidad el Vila-Sana, que se aplicó más en defensa para sacar adelante un pulso que por momentos se le complicó ante las bercianas.