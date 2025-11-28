Castilla y León complica su clasificación tras su derrota frente a Andalucía (1-2)

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

No pudo ser. La selección de Castilla y León Uefa complica su clasificación en la 1ª Fase Nacional de la competición tras ser superada por Andalucía (2-1) en un encuentro que no pudo empezar mejor el conjunto autonómico con el gol de Isra González en el minuto diez de juego. Castilla y León no cesaba en su presión y el futbolista burgalés aprovechó un rechace del portero. Alegría e intensidad en los primeros instantes con una selección lanzada al ataque. El conjunto andaluz jugaba en largo intentando buscar los huecos que Castilla y León, por el momento no permitía.

Antes de la media hora de juego, Andalucía igualó el encuentro por medio de Dani Guerrero. En una contra, con parada incompleta de Dani Freile incluida, pero que finalmente cae en las botas de Dani Guerrero y no perdona. Castilla y León se iba al descanso con la obligación de seguir buscando la victoria y defendiendo feudo. Quizás en estos últimos minutos del primer periodo estuvo el partido, con varias ocasiones de gol perdidas para la arlequinada, con un Hame al ataque que no encontró red gracias al empleo continuo y acertado de Alberto, guardameta andaluz.

Andalucía se puso por delante en el marcador en el minuto 65, con un gran gol desde la frontal, tras un saque de esquina, ante el que la defensa de Castilla y León no pudo hacer nada. A Rober le cae el balón, se le acomoda al pie y de un derechazo bate a Freile.