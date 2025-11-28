El Granada CF, reválida de la Cultural

Prueba de fuego para la Cultural en el Reino de León, el Granada CF de Pacheta. El equipo leonés, que ha encadenado, por primera vez en la temporada, dos victorias consecutivas, la última logrando una remontada hasta ahora inédita ante el Cádiz (1-2), recibe este sábado, a partir de las 16.15 horas, al Granada CF que, pese a la mejoría, aún no ha logrado adquirir una velocidad de crucero en la cosecha de puntos.

El conjunto blanco contará con las ausencias de los lesionados Eneko Satrústegui y Rubén Sobrino, además del sancionado Thiago Ojeda; mientras que los jugadores que han arrastrado molestias en las últimas semanas y que les han impedido estar a disposición del técnico, José Angel Ziganda, Bicho y Pibe, pese a haber entrenado, seguirán siendo dudas.

La principal novedad será el sustituto del argentino Ojeda, que parece recaer en Yayo. El resto de jugadores parece haberse asentado en la titularidad, desde la portería, a la línea defensiva y con los jugadores de ataque que además han empezado a mostrar su capacidad goleadora como son los casos del máximo artillero Manu Justo o el brasileño Lucas Ribeiro, convertido en la sensación en los últimos compromisos.

El Granada, por su parte, visita el Reino de León con el objetivo de conseguir una victoria que lo saque de los puestos de descenso que esta temporada ha ocupado en todas las jornadas del campeonato salvo en una. El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha mejorado sus prestaciones con el paso de los partidos tras un desastroso inicio de campeonato, pero el hecho de sólo haber perdido un encuentro en las diez últimas jornadas no ha sido suficiente para abandonar las cuatro últimas posiciones.

Pacheta tiene como novedad respecto a pasados encuentros la recuperación del delantero marroquí Mohamed Bouldini tras un mes y media de baja por un esguince de tobillo, aunque está recién reintegrado a los entrenamientos y no está claro que cuente con minutos. Lo previsible es que Pacheta repita en León el once inicial de la pasada jornada, aunque Luca Zidane oposita a desbancar de la portería a Ander Astralaga, Pau Casadesús podría recuperar su sitio en el lateral diestro en lugar de Loic Williams y José Arnaiz aparece como alternativa en la medular.