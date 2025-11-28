Ziganda: «El Granada tiene equipo para aspirar al play off»

José Ángel Ziganda afirma que el Granada CF les va a exigir correr mucho tras ensalzar la trayectoria del conjunto nazarí que tan solo ha encajado una derrota en los últimos nueve encuentros. "Si nos hubieran dicho que llegaríamos por encima del Granada hubiéramos dicho que es una buena señal porque no esperaban seguro estar en la actual situación, pero en los últimos partidos están mucho mejor, con un juego reconocible y tienen de todo, calidad, experiencia, portería, con una plantilla diseñada para pelear por el play off", asegura el Cuco.

Ziganda reclama de su equipo que muestre «tensión, necesidad, hambre y ambición, no relajación aunque las victorias hayan dado más confianza", señala. Con respecto a las polémicas arbitrales de las últimas jornadas, el técnico navarro dice: «No me he quejado nunca, pero creo que, en ocasiones, los entrenadores lo hacemos por el miedo a lo que pueda pasar».