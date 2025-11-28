Pacheta: «La Cultural es segura atrás y ataca sencillo»

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', expone que la Cultural Leonesa, rival este sábado de su equipo en el Reino de León, es un conjunto «muy chulo» que tiene «seguridad defensiva y un ataque sencillo».

Pacheta confirma la baja por molestias en una rodilla del camerunés Martin Hongla y la disponibilidad del delantero marroquí Mohamed Bouldini aunque van a ir «despacito con él», manifiesta. «Bouldini nos da una alternativa estupenda como nueve fuerte que es. Es un jugador muy interesante y nos hace mejores tenerle, pero despacio y tranquilos para que no recaiga», advierte. Pacheta manifiesta que le tienen «respeto absoluto» a la Cultural un equipo que está «mejor» que el Granada y que «hace muchas cosas bien». «Ha firmado jugadores para su modelo y llevan años haciéndolo bien. Tiene seguridad atrás y un ataque sencillo. Hay que estar muy concentrados para pararles», insiste.