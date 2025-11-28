Nafti: «El objetivo es ganar este encuentro"

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

En su 1ª rueda de prensa prepartido, Nafti habló más de su equipo que del rival. «El Arenas Club destaca por la presión tras pérdida y el riesgo que asume en la salida de balón. La exigencia será máxima para todos; yo no creo en utilizar sólo 13 ó 14 jugadores. El objetivo es ganar este partido y pelear por los 12 puntos que quedan antes de Navidad, sin olvidarnos de la Copa, que es importante», afirmó, hablando de un solo partido de Copa, aunque podrían ser dos.