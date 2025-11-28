Diario de León

Nafti: «El objetivo es ganar este encuentro"

Francisco Otero
Ponferrada

En su 1ª rueda de prensa prepartido, Nafti habló más de su equipo que del rival. «El Arenas Club destaca por la presión tras pérdida y el riesgo que asume en la salida de balón. La exigencia será máxima para todos; yo no creo en utilizar sólo 13 ó 14 jugadores. El objetivo es ganar este partido y pelear por los 12 puntos que quedan antes de Navidad, sin olvidarnos de la Copa, que es importante», afirmó, hablando de un solo partido de Copa, aunque podrían ser dos.

