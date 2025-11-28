La Copa Diputación corona en Santa María del Páramo a los mejores de 2025

Foto de familia de los troiunfadores en la Copa Diputación en sus modalidades.MÓNICA PÉREZ

Publicado por M. Ángel Tranca León Creado: Actualizado:

La XV Copa Diputación de Careras Populares bajó el telón en Santa María del Páramo. Lo hizo con la multitudinaria entrega de trofeos tanto en la modalidad de atletismo (urbano y trail) como en la de BTT. También la individual y por equipos.

En las carreras urbanas Verónica Robla se llevó el premio más importante por delante de Marta García y Marina Guerra. En la categoría masculina Juan Ojanguren se colgó el oro en un podio que completaron Samuel Villazán y Gustavo Silván.

MÓNICA PÉREZ

En Trail María Jesús de Vega logró el trofeo de campeona empatada a puntos con Dovile Eibutyte mientras que Pilar Álvarez, fue tercera. En la categoría masculina Sergio García se llevó los mayores honores. Tras él, Joaquín José Sousa y Salvador Calvo.

E BTT también repartió la Copa Diputación de León sus puestos de honor. En la categoría femenina con Pilar Álvarez, María Fernández y Jennifer Guerrero. Pablo Fernández, por su parte, fue el mejor en la competición masculina seguido de Pelayo Castelo y Alejandro Gil.

MÓNICA PÉREZ

Por equipos, en atletismo modalidad urbano el Club Atletismo León fue el mejor secundado por La Despensa de Fer y Astorga Running. En Trail podio para Carinn Trail, La Despensa de Fer y Astorga Running. Y en bicicleta de montaña, BTT Salvadores-Atecal Bike Team, Astorga Running y Club Atletismo León.

Durante la gala, que se ha celebrado en el centro cívico Magdalena Segurado de la localidad, la diputada de Deportes, Patricia Martínez, ha dado la enhorabuena a los premiados y ha subrayado que “hoy no solo celebramos resultados, celebramos historias. Las de quienes han corrido por primera vez y las de quienes no se han perdido una edición, las de quienes llegan al sprint y las de quienes disfrutan cada kilómetro, las de quienes vienen solos y las de las familias enteras que convierten cada carrera en un día de encuentro”, porque “vosotros sois el corazón de esta iniciativa”, ha remarcado.

DL

Al acto, además de la alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego, han acudido el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, y los diputados José Pellitero, Francisco Javier Álvarez y Emilio Martínez.

MÓNICA PÉREZ

MÓNICA PÉREZ