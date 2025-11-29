Diario de León

El partido de la Cultural Leonesa contra el Granada, en fotos

Dos caras y una falta de gol alarmante (0-1)

ANGELOPEZ; Ángelopez

Redacción
León

Dos caras y una falta de gol alarmante (0-1). La Cultural no pudo aumentar su racha de dos triunfos consecutivos y perdió ante un Granada voraz en el primer tiempo al que, sin embargo, le tocó sufrir tras el descanso. Sí, quizá el reparto de puntos hubiese sido lo más justo, pero sin pólvora arriba no hay paraíso y los de Cuco dejaron bastante que desear en ese apartado, sin duda el más flojo de toda la plantilla.

