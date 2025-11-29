Al Abanca Ademar se le escapa otro punto (28-28)

El Abanca Ademar dejó vivo al Torrelavega cuando ganaba por cinco goles y lo pagó caro. Nada menos que con un empate (28-28) repitiendo el guion de la pasada jornada liguera en la que los minutos finales se le atragantaron frente al Guadalajara para ceder tablas. Bien es cierto que el conjunto cántabro, por potencial, no es el mismo que el castellano-manchego. Pero los errores volvieron a ser los mismos para acabar dejándose un punto cuando los de Dani Gordo saboreaban, por lo realizado hasta el momento, los dos. Y lo peor es que el Torrelavega es un directo rival en la lucha por subirse al tren de Europa el próximo curso.

Al partido llegaba el Abanca Ademar con la moral a tope tras su brillante triunfo en la Liga Europea frente al Kadetten. Y eso se comprobó en la primera parte. A pesar de que el rival tomaba la delantera en el primer cuarto de hora. El Torrelavega era el que iba a dominar esos primeros compases. Hasta que irrumpió Álvaro Pérez en la portería. No tenía en el partido el rol de titular que recaía en Saeid, pero su entrada fue clave para dar un impulso a las opciones de los ademaristas. Con una defensa y portería a gran nivel, el Abanca Ademar lograba darle la vuelta a un 7-10 a falta de 13 minutos para llegar al descanso y con un parcial de 6-0 situarse con tres de ventaja (13-10). Al intermedio los locales ya dominaban por cuatro con el 17-13.

A pesar de la gran actuación de Álvaro Pérez bajo palos, los locales ‘cortocircuitaron’ en los últimos minutos del partido dejándose un punto en el camino

La renta aún se incrementaría en la reanudación hasta los seis goles, con algunas opciones fallidas para incluso haber abierto más brecha, hasta que Torrelavega se encomendó a las acciones uno contra uno del leonés Isidoro Martínez y Prokop, aunque Álvaro continuaba inspirado en la portería. El técnico visitante Jacobo Cuétara probó todas las variantes tanto defensivas, más abierta, como ofensivas con dos pivotes, hasta que dio con la tecla, también con un Abanca Ademar que vivía del desequilibrio de Miñambres, hasta que el Torrelavega mejoró sus prestaciones recortando diferencias para igualar dentro del último minuto. Tuvo el plantel leonés la última acción de ataque con 13 segundos por delante, pero no encontró el acierto para evitar las tablas.