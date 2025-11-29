El Atlético Astorga no teme al líder

El Atlético Astorga suma otro viaje de alta exigencia. Esta vez al terreno de juego del líder, la Gimnástica Segoviana (17.00 horas de este domingo).

Los maragatos, que en este mes de noviembre están mostrando su mejor cara tuteando a los equipos que transitan por la parte alta (empates con el Bergantiños y el Oviedo Vetusta), son conscientes que a pesar de la exigencia propia de un rival que pase lo que pase en la jornada seguirá en lo más alto de la clasificación, sumar de manera habitual y s a ser posible de tres en tres, se convierte no solo en un objetivo, también en una necesidad para intentar escapar de la zona de riesgo.

Sumar sería dar un paso adelante y un triunfo la opción para poder escapar por vez primera en lo que va de Liga de la quema. Aunque para ello tendrá que doblegar a un viejo conocido, aunque militando en otra categoría.

No va a ser nada fácil para los de José Luis lago aunque por el nivel mostrado en este tramo de la temporada tampoco es algo descabellado. Para este encuentro recupera además a Ayoub que la pasada jornada cumplía su partido de sanción. Y tratará de que el equipo mantenga su consistencia, especialmente en defensa. El rival así lo obliga con una delantera bastante peligrosa y un juego por las bandas que a cada fallo del rival aprovecha su calidad.

Esa consistencia a la hora de defender y evitar que la llegada de los jugadores rivales a su área se produzca con peligro será un argumento esencial, aunque no el único para intentar salir airosos de La Albuera. El otro pasa por acertar en las ocasiones que se tengan ante el portero rival. José Luis Lago dejaba claro en la previa que seguro que alguna acción puede serle favorable a su equipo en ataque. Y ahí se deberá estar preciso, ya que si no aciertas puedes pagarlo caro frente a un adversario que con 27 puntos en la tabla también está haciendo gala de buenos números a la hora de anotar.

Además, con los resultados de ayer (empate entre Sámano y Rayo Cantabria y derrotas de Langreo y Lealtad) la opción de escalar posiciones es más factible siempre y cuando se pueda frenar la marcha de un líder que solo se ha dejado en el camino tres empates y una derrota de los 12 encuentros disputados. El Atlético Astorga espera que sea una derrota más y además su tercer triunfo en la Liga como visitante.