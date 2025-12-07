Jorge Blanco logra en Valencia la mínima para el Europeo de maratón 2026 en Birmingham

Jorge Blanco abrió en Valencia las puertas a su presencia en el Europeo de maratón. Lo hizo alcanzando uno de los requisitos exigidos, el de contar con la marca mínima. El pupilo de José Enrique Villacorta, sexto mejor entre los españoles en la maratón de Valencia, paraba el crono en 2h09:27 que suponen además marca personal.

Un año después de haber logrado en la capital levantina su mejor registro ayer lo volvía a superar bajando tres segundos de la mínima exigida para la cita del mes de agosto del próximo año en Birmingham.

Jorge Blanco acudía a la carrera con la doble intención, de mejor su marca personal y, con ello, lograr también el registro para la cita continental que consiguieron en Valencia otros cinco atletas españoles, Ibrahim Chakir, Jorge González, Nassim Hassaous, Carlos Mayo y Fernando Carro.

De esta manera, el corredor de Asics tendría a su alcance figurar en la lista definitiva del sexteto que presente el equipo español en el Europeo, aunque también tendrá opciones de ser repescado Tariku Novales que tuvo un mal día pese a su marca personal de 2h05:48 lograda hace un año en una prueba idónea para grandes marcas y en la que se impuso el keniano John Korir que con un tiempo de 2h02:25 lograba la tercera mejor marca mundial del año en una carrera en la que participaron 36.000 atletas. Desde la salida del grupo de Elite se formó un quinteto integrado por los keniatas John Korir, Justus Kangogo y Hillary Kipkoech, y los etíopes Gemechu Dida y Sisay Lemma, que seguían sin problemas el ritmo marcado por las tres 'liebres'.

El grupo cabecero pasó por el kilómetro 15 con un tiempo de 43:50 minutos, lo que suponía un retraso de 47 segundos respecto al récord de la carrera valenciana. El quinteto seguía a cierta distancia a las dos 'liebres', lo que evidenciaba el ritmo lento de carrera, que marcó al paso de la media maratón un crono de 1h06:34. En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Boston y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza, entre los que Lemma, plusmarquista de la prueba, con su 2:01:48 en 2023, se fue descolgando del grupo de cabeza. El fuerte ritmo impuesto por Korir le permitió marcharse en solitario y superar en 35 segundos al trío perseguidor.

En la categoría femenina la keniana Joyciline Jepkosgei se llevó la victoria con un tiempo de 2:14:00, la mejor marca mundial del año. La corredora africana superó en 14 segundos el tiempo de Hawi Faysa.