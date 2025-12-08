El Eneicat renuncia a ir a Europa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Eneicat asegura en un comunicado que «en el camino del ciclismo, a veces es necesario dar un paso atrás para tomar impulso. Hoy queremos compartir con nuestros aficionados, patrocinadores y medios de comunicación una decisión meditada y profundamente ligada a la esencia de nuestro proyecto: no competiremos en UCI Continental y sí lo haremos como equipo de categoría nacional, manteniendo intacta nuestra estructura profesional y todos los recursos que nos han traído hasta aquí», señalan desde la dirección.

Esta decisión —prosiguen— «no responde a una renuncia, sino a una convicción. Entramos en una nueva etapa marcada por una apuesta firme por la juventud, la formación y la cantera, pilares que consideramos indispensables para construir un proyecto sólido, sostenible y con identidad propia. Queremos ser el equipo en el que las jóvenes talentos puedan crecer, formarse y dar sus primeros grandes pasos en el ciclismo profesional. Aunque dejemos atrás la categoría Continental, nuestro calendario seguirá contando con una amplia presencia internacional. Continuaremos midiendo nuestras fuerzas fuera de nuestras fronteras, compitiendo en las mejores pruebas que se adapten al desarrollo de nuestras corredoras y demostrando que el compromiso y el trabajo no entienden de etiquetas", insisten.

Renovación

Por otra parte, el club anuncia la renovación de Natalia Vásquez, que desde niña «ha crecido entre montañas, pistas y carreteras", recuerdan desde el Eneicat. Entre otros títulos ha logrado ser campeona Nacional Élite de Ruta 2025. «Celebramos su renovación, pero sobre todo celebramos su historia».