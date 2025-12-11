El Ademar León retoma la senda de la victoria ante el Nava (32-29)

En el deporte nada es fácil y ningún partido se gana antes de jugarlo. Eso lo tuvo claro el Abanca Ademar León para afrontar su pulso con el BM Nava (32-29) en el que rompió su dinámica de tres empates consecutivos. Lo hizo con una sufrida victoria que le permite apuntalar su séptima posición en la tabla con 14 puntos y mirar más cerca a los peldaños que le preceden en la tabla. Mientras, su rival que peleó hasta el final llegando a situarse a un gol con un 30-29 a poco más de dos minutos para el final, se complica la vida en la penúltima posición con seis puntos tras 12 jornadas disputadas.

La puesta en escena del Nava fue más precisa que la del Abanca Ademar. El 1-3 que reflejaba el marcador apenas habían transcurrido cinco minutos lo decía todo. Los visitantes, con una defensa que dejaba pocos espacios, obstaculizaba las acciones de ataque de los ademaristas Brais González y Javier Carrión eran los mayores peligros para la defensa local.

Todo ello llevaba a una desventaja de los de Dani Gordo que se iba a los tres goles con el 4-7, luego con el 5-8 y pasados los 16 minutos con el 6-9.

Hasta que el equipo de Daniel Gordo encontró en la efectividad de Edu Fernández y la habitual fiabilidad de Gonzalo Pérez sus mejores argumentos para voltear el marcador con un parcial de 6-1 que con manos de nueve minutos por delante para llegar al intermedio mostraba una renta leonesa de dos goles con el 12-10.

A partir de ahí el liderazgo en el electrónico iba a caer del lado del Abanca Ademar con diferencias máximas de uno o dos goles. Hasta que se llegaba al descanso con un ajustado 17-16. Ahí el portero Patotvski fue clave para evitar que los de Gordo lograban una mayor distancia.

La segunda parte comenzaba con los leoneses dominando la situación y aprovechando una doble exclusión del centro de la defensa segoviana (Carró y Bonano) para firmar un parcial que les permitiera lograr su máxima renta de tres goles, pero sujetándose el equipo de Álvaro Senovilla desde la portería con Martins.

Con el 23-19 el Ademar iba a encontrar su mayor renta en el marcador que mantendría en las siguientes acciones. Nava se agarraba al partido pese a que continuaba el acierto de su exjugador Edu Fernández, en su mejor partido de la temporada, pero le faltaba poner en más apuros a un Abanca Ademar que con una doble acción del máximo goleador de la Liga, Gonzalo Pérez, primero forzando una falta en ataque y después culminando la rápida acción posterior amplió la ventaja al 28-24 a diez minutos de la conclusión.

Y luego con el 29-25. Todavía se reengancharía a falta de menos de tres minutos para el final el Balonmano Nava (30-29), pero dos goles de Darío Sanz en su vuelta a la cancha y sendas intervenciones de Álvaro Pérez certificaron la victoria local por 32-29 que le sirve para no perder la estela de la zona noble y afrontar el partido del domingo en el palacio frente al Alicante con la máxima confianza.