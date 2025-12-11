Bolo: «Con el orden de Ziganda es difícil meterles mano»

Jon Pérez Bolo afirma: «Tenemos que mejorar varios aspectos. No podemos repetir esos fallos que tuvimos ante el Valladolid. Fue una derrota dura y lo sabemos. Si nos caemos, tenemos que levantarnos. En el fútbol y en la vida».

A continuación, recalca: «Si queremos ganar tenemos que hacer goles. Lo veo como energía positiva. Tenemos que agarrarnos a las cosas positivas. Si sólo miramos lo negativo, nos atraerá cosas negativas. Los jugadores confían a muerte».

Bolo destaca la labor del Cuco Ziganda en la Cultural. Un entrenador al que conoce muy bien: «Desde su llegada ha dado un paso adelante en resultados y juego. Todos los partidos tienen su dificultad. La tranquilidad que trasmite el Cuco, la experiencia que tiene y la vuelta que le ha dado al juego del equipo es para tener muy en cuenta. Esa organización que tienen todos sus equipos hace que sea muy difícil meterles mano».