Bolo: «Con el orden de Ziganda es difícil meterles mano»

Jon Pérez Bolo, técnico de la SD Huesca.

Jon Pérez Bolo, técnico de la SD Huesca.

Ángel Fraguas
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

Jon Pérez Bolo afirma: «Tenemos que mejorar varios aspectos. No podemos repetir esos fallos que tuvimos ante el Valladolid. Fue una derrota dura y lo sabemos. Si nos caemos, tenemos que levantarnos. En el fútbol y en la vida».

A continuación, recalca: «Si queremos ganar tenemos que hacer goles. Lo veo como energía positiva. Tenemos que agarrarnos a las cosas positivas. Si sólo miramos lo negativo, nos atraerá cosas negativas. Los jugadores confían a muerte».

Bolo destaca la labor del Cuco Ziganda en la Cultural. Un entrenador al que conoce muy bien: «Desde su llegada ha dado un paso adelante en resultados y juego. Todos los partidos tienen su dificultad. La tranquilidad que trasmite el Cuco, la experiencia que tiene y la vuelta que le ha dado al juego del equipo es para tener muy en cuenta. Esa organización que tienen todos sus equipos hace que sea muy difícil meterles mano».

