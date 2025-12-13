La SD Ponferradina sigue en caída libre

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva toca fondo, si es que no hay más profundidad todavía. El equipo blanquiazul jugó un encuentro horroroso y perdió ante el Arenteiro 1-3 en un duelo en el que en ningún momento tuvo el control del choque. El cuadro gallego, que sólo había ganado un partido fuera de casa al comienzo de la Liga, venció con claridad y merecimiento ante un equipo muerto.

Nafti presentó el mismo once que en Salamanca, por lo que Andújar empezó el choque en el banquillo. Finalmente Andoni López no entró en la convocatoria, por lo que Vasco se mantuvo en el lateral izquierdo, igual que Frimpong y Eneko Aguilar comenzaron en la dirección del equipo. Borja Valle fue la novedad en la convocatoria. En el Arenteiro entró Alpha en el lateral derecho al no recuperarse Jordan Sánchez de sus problemas físicos. Fueron hasta 6 las bajas del equipo visitante. Además, Jaume Cuéllar dejó en el banquillo a William de Camargo en posiciones de ataque.

El partido empezó con demasiadas pérdidas de balón de la Deportiva, incluso con problemas en los controles y también fallos en los pases o controles en varios contragolpes llevados a cabo en los primeros minutos. No obstante, el conjunto blanquiazul llevó a cabo el primer remate por medio de Frimpong en un rechace cerca de la frontal del área, aunque el cuero se le marchó alto.

La presión del Arenteiro dificultó la salida de balón desde atrás de la Deportiva. Lo que en tenis se llama errores no forzados fue una constante de unos y otros a lo largo de todo el primer período.

En el minuto 26 un agarrón de Alpha a Ger Nóvoa tras una serie de rechaces de un saque de banda fue considerado como penalti por el colegiado. Tras la revisión en el VAR, que ratificó la decisión, Xemi fue el encargado de golpear y ni siquiera encontró los tres palos; mandó fuera. Era el 2º penalti marrado por el conjunto berciano en el campeonato.

Perdió la escuadra berciana la posibilidad de apaciguar el partido y enterrar en cierto modo sus nervios y ansiedad. Las imprecisiones siguieron y el Arenteiro tuvo su ocasión ya entrados en los últimos diez minutos con un lanzamiento de Bastida desde fuera del área que sacó Prieto con una buena mano arriba. El cuadro local respondió con dos malos lanzamientos de Vasco en una falta lateral y Borja Vázquez tras una recuperación.

Un golpeo de Moltenis fuera desde dentro del área que se fue al lateral de la red y otro remate suyo de cabeza a centro de Vasco que paró en dos tiempos el arquero pusieron el colofón a un primer tiempo que no pasará a la historia. La pitada al equipo en la despedida del primer tiempo fue de altos decibelios.

El segundo tiempo empezó como fue el 1º: errores, imprecisiones, mucho miedo a fallar, acciones de mucho

En el minuto 52 el colegiado anuló un gol a Mingo tras un error de Moltenis, pase de espuela de David Ferreiro al atacante, que se fue, encaró a Prieto y su golpeo dio en el palo y entró. Lo revisó el 4º árbitro y tras dar fuera de juego, el equipo visitante pidió el VAR. El colegiado fue a verlo y corrigió al anterior, dando el gol. Y ahí surgió la descomposición blanquiazul. Y tras un centro-chut fue de Borja Vázquez, llegaron tres cambios en el cuadro local. Nafti metió a Borja San Emeterio por Vasco, colocando a Eneko Aguilar en el lateral izquierdo, a Peu Ferrer en punta junto a Cortés en lugar del mediapunta Xemi, y a Álex Mula por un Keita desaparecido. Y sin solución de continuidad, otro error en defensa dejó a Bastida solo delante de Prieto, al que batió con una vaselina. Nafti pidió el VAR por un posible fuera de juego que lógicamente no existía ni serviría para mucho. Diego Moreno habilitaba claramente al rival. La gente comenzó a abandonar el estadio.

Alpha fue expulsado por doble amarilla y un centro de Diego Moreno lo mandó a las mallas Sergio Benito.

Nafti dejó tres defensas y uso a Andújar de delantero. La prolongación se fue a 16 minutos y Sergio Benito y Fede San Emeterio en dos claros cabezazos perdonaron sendos goles. El árbitro avisó de más prolongación y expulsó al delegado del cuadro ourensano por retrasar los cambios. Borja Vázquez tuvo el 2-3, pero su tiro con rosca lo salvó Luca Lhor. Por último, un remate de Sergio Benito lo sacó con una gran mano Alvin.