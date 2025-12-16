El Acuático León, notable en la XXXI Copa de Clubes de Natación

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

Tras un intenso fin de semana de competición, el Acuático León cumplió con los objetivos marcados logrando, una vez más, situarse entre los clubes más destacados de la Comunidad. En el apartado individual cabe destacar la consecución de seis Mejores Marcas Territoriales (MMT). Nerea Rodríguez las estableció en la categoría de 15 años en 50 y 100 metros libre, así como en 100 estilos. Hugo Valenciano logró la MMT en los 200 mariposa en categoría de 17 años, mientras que Andrés Llamazares hizo lo propio en los 50 metros en la categoría de 16 años. Además, Erik Valladares consiguió su primera MMT en la categoría 17 años, en 50 braza.