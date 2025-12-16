La Venatoria acogerá la tercera cita del Ránking de Castilla y León

La Venatoria será escenario de una cita al más alto nivel.dl

La Sala de Billar de La Venatoria será el escenario, durante los días del 9-10-11 (Fase Previa) y 17-18 (Fase Final) de enero de 202.

Acogerá la tercera prueba del Ránking de Castilla y León de Billar a Tres Bandas, la modalidad más espectacular y extendida del billar francés o de carambola, en la que participarán los mejores jugadores de la Comunidad, entre los cuales se encuentra el local Eduardo Lera, situado en el Top-8.

Una cita en la que los mejores jugadores autonómicos buscarán mostrar sus credenciales en una modalidad de billar tan espectacular en la que Lera tratará de estar con los mejores.