Pelea y 4 heridos en un partido de Regional Juvenil

El partido del Grupo A de Regional Juvenil entre la Gimnástica Segoviana y el CD Las Navas del Marqués fue suspendido al descanso tras una multitudinaria pelea entre aficionados en la grada del Campo Municipal José Antonio Minguela de la capital segoviana, que dejó cuatro personas heridas, dos de ellas trasladadas al Hospital General de Segovia.

Los incidentes se produjeron tras el final del primer tiempo, cuando tras un lanzamiento de esquina se originó una pelea en la grada entre aficionados de ambos clubes en la que se vieron implicadas alrededor de treinta personas.

En la misma también intervinieron jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambos conjuntos, aunque la mayoría de ellos colaboraron para tratar de calmar los ánimos.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como una ambulancia movilizada por el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los sanitarios atendieron a cuatro personas, dos mujeres de 45 y 53 años y dos hombres de 51 y 72 años; y el varón de 72 años y la mujer de 45 fueron trasladados al Hospital General de Segovia, mientras que los otros dos fueron atendidos en el propio campo.

La Policía Local informó de que se trató de una “riña tumultuaria entre varios asistentes a un partido de fútbol, familiares de los jugadores, y varios jugadores”, tras lo cual el árbitro activó el protocolo antiviolencia y procedió a la suspensión del encuentro.

Ambos clubes han emitido comunicados condenando lo sucedido. La Gimnástica Segoviana CF rechazó “de manera contundente cualquier acto de violencia dentro de los recintos deportivos” y anunció que adoptará las medidas necesarias y las correspondientes decisiones disciplinarias para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

Por su parte, el CD Las Navas del Marqués expresó su rechazo “absoluto a cualquier acto de violencia”, lamentó lo ocurrido y reiteró su compromiso de trabajar para garantizar un entorno seguro y respetuoso en una competición juvenil.