Cervera: «La Ponferradina tiene equipo para estar arriba»

Una vez más la Deportiva se volverá a ver las caras con Álvaro Cervera. El técnico busca el ascenso con el Tenerife tras perder la pasada temporada la categoría. El guineano tiene a su equipo líder destacado y lleva una trayectoria más que fiable. Desde luego que si el Tenerife ha tenido un talón de Aquiles, éste ha sido su estadio, en el que ha perdido dos de los tres partidos en los que ha salido derrotado en el campeonato. Cervera habló de la Deportiva el pasado sábado a la conclusión del choque contra el Real Avilés Industrial. «Es de los mejores equipos que se hicieron para estar arriba. Las circunstancias han hecho que esté abajo. Ha cambiado de entrenador, pero que lo haya hecho y aún no haya ganado, me hace estar con la mosca detrás de la oreja», afirmó.

Nacho Gil formó parte de la disciplina de la Deportiva en la temporada 2019-2020. Ahora es un fijo para Cervera en las alineaciones. De hecho, en los últimos días se habla de un posible interés de equipos de 2ª División para el mercado de invierno, aunque ayer dijo que quería ascender con el Tenerife y habló tambiém de cómo llega su equipo al último partido del año: «El ascenso pasa por hacerse fuerte en casa. Los partidos contra los equipos de abajo nos han costado un poquito más y son en los que tenemos que poner más el foco para intentar sacarlos. Ahora viene la Ponferradina, que va a ser un rival muy complicado», explicó el valenciano, que destacó la importancia de encarrilar el choque cuanto antes para que no se complique.

Durante la comparecencia de prensa nadie cuestionó a Nacho Gil por su pasado deportivista.

En la Deportiva la única novedad en la convocatoria podría ser la vuelta de Andoni López, que se ha perdido los dos últimos partidos por enfermedad. El plantel entrenó el lunes por la tarde y ayer a mediodía. Por su parte, el capitán del CD Tenerife, Aitor Sanz, será la principal novedad en la convocatoria del cuadro chicharrero tras haber cumplido un encuentro de suspensión por acumulación de amonestaciones.

Además de en los canales habituales, este choque también se podrá seguir en la Radiotelevisión Autonómica Canaria.