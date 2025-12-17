La Cultural sufre una mala defensa

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

VALLADOLID 92

Pablo Marín (-), Isaac Haney (26), Pablo Martín (12), Iñaki Ordóñez (15) y Sam Taiwo (2). También jugaron Jacob Hanna (15), Juan García-Abril (2), Pau Isern (15) y Moha Ochi (5).

CULTURAL 77

Dídac Cebolla (4), Majok Deng (24), Dylan Hayman (5), Jaime Llamas (9) y Van der Heijden (13). También jugaron Greg McKay (6), Diego Bultó (3), Adrià Domínguez (4), Rodrigo Llamas (9) y Álvaro González (-).

Marcadores parciales: 28-19, 54-35 (descanso), 77-54 y 92-77 (final). Árbitros: Miguel Ángel Soto y Aldo Jesús Rodríguez. Eliminaron por personales a Juan García-Abril por parte local y Dylan Hayman por la visitante. Incidencias: Polideportivo Pisuerga.

La Cultural salió de vacío de su pulso liguero en la pista del Valladolid (92-77). Y ya van tres derrotas seguidas de los leoneses lejos del Palacio que los sitúan un poco más lejos de la zona noble de la clasificación.

En el partido que se aplazó en su día por las goteras que habían aparecido en el recinto castellano, los dde Luis Castillo empezaron algo atascados. Dos malos primeros cuartos hundieron sus aspiraciones. Entró mal en el partido la Cultural, que apenas jugados dos minutos y medio se vio ya por detrás con un 10-2 de salida. Pudieron parar a partir de ahí los de Luis Castillo la fluidez inicial del Valladolid, pero sus porcentajes de tiro no mejoraron y cruzaron el ecuador del primer cuarto con tan solo seis puntos en su haber (15-6). El primer parcial favorable a los leoneses les acercó hasta un esperanzador 19-16 tras un triple de Hayman, pero a la que los vallisoletanos se aplicaron en defensa la distancia en el luminoso volvió a crecer hasta un 28-19.

Pero las cosas tampoco mejoraron en el segundo cuarto, en el que la defensa de los de Luis Castillo volvió a ser blanda ante un Valladolid que hizo de los triples de Haney el martillo con el que golpeó desde la distancia para no solo mantener sino aumentar la diferencia. Se volvió a ir por encima de los 25 puntos la anotación de los pucelanos, mientras que en las filas leonesas solo Van der Heijden y Jaime Llamas, uno con nueve puntos y el otro con seis rebotes, se salvaron de la quema que el 54-35 al descanso no disimulaba.

Rebajar la diferencia a 15 puntos en los dos primeros minutos del tercer cuarto pareció abrir para la Cultural una remota esperanza de poder luchar por el partido, pero el espejismo duró lo que el Valladolid tardó en volver a encontrar tiros cómodos ante una defensa que hizo demasiadas concesiones. Solo con el partido decidido y cierta relajación local pudo la Cultural disfrutar de un último cuarto que le permitió cuanto menos recuperar sensaciones. Pero solo eso porque el pulso estaba decidido.