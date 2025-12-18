El Ademar León ya tiene nuevo entrenador y la mayoría de la plantilla "cerrada"

El Abanca Ademar ya planea la próxima temporada con su nuevo entrenador después de que el club y Dani Gordo anunciaran el pasado mes de noviembre que separarán sus caminos en junio de 2026. Una decisión que, según el presidente del club, Cayetano Franco, la tomó el entrenador "porque quería iniciar una nueva etapa deportiva" y en ningún caso debido a la oferta de renovación que se le trasladó. "Eso que ha salido por ahí de que solo se le subían 80 euros al mes no es cierto", asegura el mandatario. Otras fuentes consultadas por este periódico indican lo contrario, que Gordo sí quería continuar en León.

Franco insiste en que está "muy contento" con el trabajo de Gordo estos tres años y le da un "notable alto" al rendimiento deportivo del primer equipo cuando está a punto de cerrarse la mitad de la 2025-2026. "Si ganamos este sábado al Villa de Aranda terminaremos con 19 puntos y muy cerca de los equipos que aspiran a Europa como nosotros", recuerda. "Es cierto que se nos ha escapado algún punto por ahí, parece que en los finales ajustados siempre sale cruz, pero estamos contentos".

Sin adelantar el nombre del próximo inquilino, Tano Franco sí confirmó que será un entrenador que "conoce bien la casa" y con el que ya están tomando decisiones conjuntas de cara a la 2026-2027. Rubén Garabaya es uno de los mejores colocados ahora mismo, como ya viene contando Diario de León hace semanas. Antonio García y Raúl Entrerríos también han sonado.

Renovaciones y fichajes

En un curso donde la mayoría de la plantilla termina contrato, el presidente del Abanca Ademar confirmó que ya han hablado con "casi todos" los jugadores implicados. "Es muy probable que Gonzalo Pérez continúe con nosotros", confirmó al tiempo que deja en manos del próximo entrenador el futuro de su hermano Rodrigo. "Hemos hablado varias veces con su representante", se limitó a decir.

Con respecto al resto de implicados, la apuesta en la portería es Álvaro Pérez después de que se conociese la salida de Saeid. "Vamos a fichar a otro portero, pero no de primer nivel porque el de primer nivel debe ser Álvaro". Lindqvist está en el caso opuesto. El club quiere que siga más allá de esta temporada, pero lo da prácticamente por perdido. "Es muy fácil que algún club pague su cláusula.

Salvo giro inesperado de guion, también continuarán en el Ademar Edu Fernández y Alberto Martín. "Vamos a mantener a la inmensa mayoría de ellos, muchos de los contratos ya se han cerrado", subraya el presidente.

Salidas de Aitor Albizu y Samu Saiz

Asimismo, Tano Franco confirma la posible cesión para la segunda vuelta de Aitor Albizu -como ya adelantó Diario de León el pasado lunes- y mete en la ecuación a Samu Saiz. "Son dos jugadores que apenas están contando con minutos y su salida como cedidos sería interesante" sobre todo porque son posiciones que el Ademar "tiene bien cubiertas". El regreso de Álex Lodos para febrero cierra la puerta aún más a ambos jugadores.

La deuda con Diputación

Por otra parte, el máximo mandatario del conjunto leonés confirmó que Diputación les debe ahora mismo -sin contar el concepto de Turisleón- "210.000 euros" correspondientes a las subvenciones de las tres últimas temporadas. "Es lo de siempre", se quejó Tano Franco, quien da por perdida la partida de Turisleón.

20.000 euros menos de la Junta de Castilla y León

En cuanto a las subvenciones que llegan desde la Junta, el Ademar recibirá esta temporada 150.000 euros, pero no los 20.000 euros a mayores por disputar competición europea. "La culpa en este caso es la prorrogación de los presupuestos. Al no haber unos nuevos, esa partida la destinan a otra cosa", explica Cayetano Franco. Una cifra nada desdeñable que repercute de forma negativa en las arcas del club.