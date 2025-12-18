Arranca la 39ª edición del Magistral de Ajedrez de León con el Concurso de Ajedrez y Finanzas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La apertura oficial este jueves de la decimotercera edición del tradicional Concurso de Ajedrez y Finanzas da el pistoletazo de salida a la XXXIX edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León. El concurso, que utiliza las sinergias entre ajedrez y finanzas para poner a prueba las capacidades de los participantes, reúne cada año a aficionados al ajedrez de distintos continentes y escolares de centros educativos de toda España.

La inscripción permanecerá abierta desde este jueves y el Concurso se prolongará desde la noche del 31 de diciembre de 2025 hasta el 29 de abril de 2026.

Como ya es tradicional, la categoría escolar sigue ganando adeptos. Se trata de escolares de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato de colegios de todo el país que deseen participar y, por tanto, puntuar. Para ello, el Concurso prevé preguntas de nivel básico y preguntas de nivel avanzado para que puedan unirse participantes de distintos perfiles. Esto se traduce en dos ranking diferentes: una clasificación general absoluta y otra para escolares.

Los días 1 de cada mes aparecerán en la web www.elconcursodeajedrezyfinanzas.com los diversos valores y cualidades que abordará el concurso, pero las soluciones no se desvelarán hasta el final del mismo. De esta manera, los interesados en concursar podrán incorporarse en cualquier momento, sin límite de fecha, y empezar a competir.

En esta cita lúdica se pone sobre la mesa la alianza entre el ajedrez y las finanzas, con la vista puesta en desarrollar las sinergias entre ambas disciplinas. De hecho, el ámbito financiero y el ajedrecístico guardan muchos aspectos en común y comparten el mismo punto de partida: la toma de decisiones.

Para este Concurso se escogen cuatro conceptos: Objetividad, Prudencia, Iniciativa y Paciencia. Basándose en estos conceptos, los participantes deberán resolver problemas financieros y ajedrecísticos. La presentación oficial del Concurso ha tenido lugar esta mañana y ha corrido a cargo del director del Magistral, Marcelino Sión, y la directora de Andbank y del portal financiero El Inversor Inquieto, María Jesús Soto, patrocinadores del concurso.

Los ganadores podrán acudir como invitados a la próxima edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León y además podrán optar a interesantes premios.

El director del Magistral ha hecho hincapié en que el Concurso está diseñado con el propósito de evaluar la capacidad individual de análisis, la toma de decisiones y el razonamiento propio de cada concursante. De ahí, ha puntualizado, que no esté permitido “el uso de herramientas de Inteligencia Artificial, módulos de análisis de ajedrez, asistentes informáticos ni ningún otro tipo de ayuda tecnológica para resolver las preguntas o ejercicios planteados en el concurso”.

Sión ha recordado que la organización se reserva el derecho de realizar las comprobaciones y verificaciones que considere oportunas en caso de detectar indicios razonables de utilización de ayuda externa no permitida. “El incumplimiento de estas normas podrá conllevar la descalificación inmediata del participante”, apuntó el director del Magistral, que agradece la comprensión y colaboración de los participantes para garantizar “la igualdad de condiciones y el espíritu formativo del concurso”.

En este sentido, la directora de Andbank y del portal financiero El Inversor Inquieto ha respaldado la decisión de no permitir el uso de la IA y otras ayudas tecnológicas. “Buscamos que las personas aprendan de estas capacidades, que les puedan ayudar en la toma de decisiones en su día a día y que sea algo realmente práctico. Hay un problema grave de ludopatía en los jóvenes y hay que erradicar los valores que van en contra del esfuerzo, el sacrificio y la honestidad. Apostamos por la carrera a largo plazo y no por el dinero fácil, por un gran profesional que sabe ahorrar, invertir y tomar decisiones económicas”.

El Concurso de Ajedrez y Finanzas sigue sumando seguidores año tras año. En su última edición participaron 184 concursantes (75 particulares, 39 profesores y 70 alumnos), procedentes de 34 provincias españolas.