La suerte ya está echada para el sorteo de cotos del próximo año

El pasado 15 de diciembre finalizaba el plazo para presentar las solicitudes de cara a la elección de los permisos de pesca en los cotos de Castilla y león. O lo que es lo mismo, la suerte ya está echada de cara al sorteo del próximo 8 de enero donde se definirá el orden para que los solicitantes puedan elegir los mejores escenarios.

Que en el caso de la provincia de León con más de 2.000 kilómetros de aguas trucheras, son muchos y también cada uno con su particularidad.

Este primer capítulo para lo que será la temporada de 2026 en cuanto a los ríos de Castilla y León se refiere inicia la cuenta atrás para que en apenas tres meses miles de pescadores puedan disfrutar de la caña y el sedal en una campaña que como la pasada se presenta bastante extensa en el tiempo, para los ríos regulados por embalse como para los de montaña.

Se espera un buen año y muchos pescadores tanto a las orillas como en pleno río para dar rienda suelta a su pasión. Algo que queda siempre constatado en la presentación de solicitudes para los permisos de pesca en los diferentes escenarios de la Comunidad. Un requisito que finalizaba precisamente el pasado lunes y que apunta a cifras importantes manteniendo la tónica de los pasados años. La riqueza natural en el caso más concreto de la provincia de León y una población importante de truchas son parte de los grandes argumentos para que el foco de atención de los pescadores sea importante con León y todos los escenarios de pesca existentes.

Ahora queda esperar a la publicación de las listas definitivas con los admitidos (la mayoría) y los no admitidos (un reducido número) para abrir de par en par las puertas al sorteo del 8 de enero a las 12.00 horas en el Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en Valladolid. Un procedimiento que determinará el orden de elección. En muchos casos una ventaja dada la afición a la pesca existente en la Comunidad y ciertos escenarios que copan las preferencias.

Cuatro días más tarde se publicará el resultado de solicitantes y franjas de llamadas para ser el 19 de enero cuando los solicitantes por orden de sorteo puedan proceder a elegir coto y franja horaria. Los permisos que no sean asignados podrán ser elegibles a partir del 9 de marzo, justo un par de semanas antes de que la temporada levante el telón en los ríos de la Comunidad. Y como es habitual en dos fines de semana.