Burgos, Athletic y Betis eliminan al Getafe, Ourense CF y Murcia

Publicado por A. Estévez Madrid Creado: Actualizado:

Un gol de Mikel Jauregizar en la última jugada de la primera parte de la prórroga dio este jueves al Athletic el pase a los octavos de final de la Copa del Rey, después de superar por 0-1 a un combativo Ourense, verdugo de Oviedo y Girona en rondas anteriores.

La intensa lluvia y el estado del césped condicionaron el encuentro. Ernesto Valverde buscó piernas frescas en su once, pero su equipo nunca estuvo cómodo ante un rival intenso en su presión y atrevido a la hora de combinar.

El Athletic solo tuvo algo de vuelo en la recta final de cada tiempo, cuando a su rival le empezó a pasar factura su derroche físico. El Ourense tuvo más balón, pero apenas amenazó en la primera parte. Solo lo hizo con un centro desde banda derecha de Moreno que desvió Vivian para evitar el remate en el área pequeña de Bouzaig, pero al final los bilbaínos pasan a octavos, al igual que el Burgos CF y el Betis.

5 equipos de Segunda

Ya son cinco equipos de Segunda en octavos: Cultural, Albacete, Dépor, Racing y Burgos.