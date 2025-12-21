La Ponferradina, de vacaciones en descenso

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

No puede acabar peor el año 2025 para la Deportiva. Acumula 7 partidos sin ganar, es antepenúltima en la clasificación con 2 puntos sobre el colista y a 2 de la zona de permanencia, y está a 10 puntos de la zona de play off, algo de lo que a lo mejor ya no hay que hablar. Lo peor de todo es la imagen o las sensaciones. En Santa Cruz se vio a una Deportiva inferior, pequeña, que aguantó hasta que recibió el primer tanto. Y en el deportivismo ya se pasa del enfado a la preocupación. Aunque queda algo más de media Liga y un mercado invernal en el que pocos creen, el temor de un descenso a 2ª Federación ya empieza a palparse. Aun queriendo ser optimistas, pocos creían en que la escuadra berciana pudiese traer algo positivo de Canarias. No hubo remates entre palos en todo el encuentro. Recordó un poco a Ponferradina de la última temporada de 2ª División cuando jugaba a domicilio. Y aunque fuera de casa sólo se habían sumado dos derrotas, el sábado cayó la 3ª, que es la 8ª del campeonato y la 9ª de la temporada.

El equipo blanquiazul volverá al trabajo en la tarde del domingo y en principio no se espera que lo haga ni con caras nuevas ni que falte nadie de los actuales. La próxima cita, también será a domicilio, en este caso ante el Bilbao Athletic. Y después, coincidiendo con el final de la 1ª vuelta y el inicio de la 2ª, pasarán de forma consecutiva por El Toralín Ourense CF y Racing de Ferrol. A continuación vendrán otras dos salidas seguidas.

Según estan las cosas y según han venido pasando, nadie reparó antes del partido del sábado en que éste se había tildado del partido por el ascenso. Transcurrido este choque, el Tenerife le lleva 21 puntos a la formación deportivista y está 17 posiciones por encima.

La 18ª posición que ocupa la Deportiva en este momento iguala la peor de lo que va de Liga, que fue la de la 6ª jornada con 4 puntos tras caer ante el Real Madrid Castilla. Lo que pasa es que ahora ya va la Liga bastante más avanzada.

Lo más parecido reciente a lo que vive la Deportiva fue la temporada de Terrazas en 2ª División B. Y para encontrar otros precedentes ya hay que irse a un par de campañas de inicio de este siglo y a la del último descenso a 3ª División hace más de 30 años.

El último triunfo logrado por la Deportiva data del 2 de noviembre. Desde entonces sólo ha acumulado 3 puntos