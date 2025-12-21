Ojanguren y Marina repiten en Santa María del Páramo

Santa María del Páramo albergó la cuarta edición de la San Silvestre Paramesa Solidaria en la que participaron más de 100 corredores entre la prueba absoluta y las de menores y donde el frío y algunos copos de nieve estuvieron presentes.

En categoría masculina un año más Juan Ojanguren no tuvo rival y recorrió los 4,7 kilómetros del recorrido en un tiempo de 13 minutos y 42 segundos, seguido de Javier Mateos a 41 segundos y Christian de Paz Cabello a 42 segundos del ganador. En categoría femenina, también al igual que el año pasado la ganadora fue la corredora local Marina Guerra Fernández con un tiempo de 17 minutos y 1 segundo, seguida de Beatriz Villoria 44 segundos mientras que la tercera clasificada era Vanesa Fernández Grande que llegaba a 15 segundos de Beatriz.

Ojanguren y Marina repetían así en lo más alto del cuadro de honor de una carrera que en su cuarta entrega volvió a contar con atractivos e ingredientes importantes para aunar deporte y fiesta en la jornada vespertina de Santa María del Páramo.

DL

Desde el Ayuntamiento se quiso agradecer a los deportistas por la participación, y por los más de 200 € recaudados en favor de la Asociación Alzheimer León en una carrera que a su faceta deportiva y festiva unió también la solidaria. Con este evento Santa María del Páramo da por iniciado un programa de actividades deportivas para estas navidades que incluye torneos de pádel, squash, tenis de mesa y ajedrez, así como partidos de veteranos de fútbol y de balonmano durante todas las fiestas navideñas.

DL

DL