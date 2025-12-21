La Cultural, de la mano de Hayman y Llamas, gana a un Gijón que no se rindió hasta el final

CULTURAL 102

Majok Deng (4), Dylan Hayman (34), Adriá Domínguez (2), Van der Heijden 15) y Jaime Llamas (25). También jugaron Gregory Mckay (-), Álvaro González (-), Diego Bultó (3), Didac Cebolla (9), Aboubacar Traoré (8) y Rodrigo Llamas (2).

CÍRCULO GIJÓN 93

Tavin Pierre (25), Michael Okafor (3), Samuel Franco (18), Samuel Ántón (18) y Javier Menéndez (9). También jugaron Joseph Reilly (9), Imru Duke (-), De la Fuente (-), Jerónimo Bengui (-) y Alberto Díaz (-).

Marcadores parciales: 28-17, 53-32 (descanso), 75-62 y 102-93 (final). Árbitros: Alejandro Pellitero y Jesús Marín. Eliminaron por personales a Okafor y Javier Menéndez por el Círculo Gijón. Incidencias: Palacio de Deportes de León. Asistieron al encuentro 2.851 espectadores.

La Cultural Baloncesto recuperó la senda del triunfo frente al Círculo Gijón (102-93). Los de Luis Castillo fueron siempre por delante en el electrónico llegando incluso a alcanzar una renta de 23 puntos que tras una segunda parte irregular se quedaba en nueve. Con un espectacular Hayman, autor de 34 puntos, y secundado también por un notable Jaime Llamas con 25 los leoneses se fueron al descanso con un marcador amplio de 53-32. El encuentro parecía plácido para sus intereses hasta que en los últimos diez minutos la reacción del Círculo Gijón maquilló la desventaja dejándola en nueve puntos. Eso sí, la Cultural nunca vio peligrar una victoria que quiso regalar a su afición.