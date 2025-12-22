La Peña/Vidal remonta al Betis con calidad y lucha

Publicado por Joaquín Coto León Creado: Actualizado:

CDF PEÑA/VIDAL 5

Martín, Álex, Hugo Martínez (Dani, min 74), Diego Castro, Yago, Ferrero, Asier (Samu, min 70), Marcos, Joe (Coladilla, min 78), Fraguas (Ernesto, min 78) y Marquitos (Víctor, min 74).

BETIS CF 2

Iván, Ayoub (David, min 69), Pablo, Álex, Diego, Adrián, Daniel, Del Amo, Ángel, Javi (Lucas, min 76) y Álvaro.

Goles: 0-1, min 1: Ángel; 1-1, min 17: Joe; 2-1, min 28: Marcos; 2-2, min 32: Del Amo; 3-2, min 54: Álex, de penalti; 4-2, min 61: Asier; 5-2, min 72: Joe. Árbitro: Rabanillo Novoa (León). Mostró cartulina amarilla a Coladilla y a Samu por el CDF Peña y a Pablo, además de amarilla y roja a Ángel en el minuto 76 por el Betis. Incidencias: La Palomera.

La Peña/Vidal remonta un marcador que se le puso en contra en el primer minuto del partido, para conseguir una victoria que le sitúa en el grupo de arriba de la clasificación de la Regional Juvenil (5-2). Dos goles de un gran Joe, uno de Marcos, uno de Álex de penalti (cometido sobre Joe) y otro de Asier hacen que la Peña vuelva a contar y mucho.