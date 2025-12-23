Las Herminias llevan el baloncesto leonés al Torneo Interautonómico de Veteranas en Galicia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo Las Herminias representó a León en la II edición del Torneo Interautonómico de Veteranas “Norteo”, una cita que apuesta por mantener viva la pasión por el baloncesto femenino más allá de la etapa competitiva.

La competición, organizada por la Federación Galega de Baloncesto, se celebró en Marín (Pontevedra) los días 20 y 21 de diciembre. Su presidente, Julio Bernárdez, destacó la relevancia de este tipo de iniciativas como herramienta para “combatir el abandono del deporte femenino” y fomentar la continuidad deportiva.

Durante el torneo, Las Herminias se midieron con equipos de gran tradición como CB San Cibrao, Maristas Coruña, Marín PeixeGalego, CB Arxil y Cris Seijo Breogán, en unas jornadas donde la convivencia y el espíritu deportivo fueron protagonistas.

Apoyo empresarial al deporte femenino

El equipo leonés cuenta con el respaldo de dos compañías líderes en sus sectores: Huevos León y Micros Veterinaria, que reafirman su compromiso social con el baloncesto femenino y con la promoción de hábitos saludables.