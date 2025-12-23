Un total de 250 judocas en el Trofeo de Navidad 2025

El Pabellón de Puente Castro fue el escenario elegido para esta edición del Trofeo de Navidad.dl

Con una excelente calefacción, estrenada para este acontecimiento, se disputó el tradicional Trofeo de Navidad 2025, en el nuevo Polideportivo de Puente Castro, al que estaban invitados todos los clubes federados de la provincia de León, aunque solo asistió un club berciano y alguno de León capital, con una participación de más de doscientos cincuenta competidores. Comenzó la mañana con el bautismo de tatami, para los judocas que han comenzado recientemente a practicar judo y que aún no tienen edad ni cinturón que les permita competir, que ofrecieron una graciosa exposición de sus «progresos», para continuar con la competición.

El Club Kyoto de León fue de nuevo el gran dominador del torneo al obtener sus judocas un total de 89 medallas, de las cuales 29 fueron de oro, 29 de plata y 31 de bronce; el Club Vulcano. de Villafranca del Bierzo, finalizó en la segunda posición con un total de 8 preseas, todas ellas de bronce.

Los difetentes campeones en sus respectivas categorías y pesos fueron: Unai Pascual, Leonardo Melendre, Juan Martín y Marco Álvarez, en la categoría Prebenjamín; Lola Lapeña, Martín de la Torre, Alonso Fernández, Alejandro Seoane, Iván Mateo y Óliver Sánchez, en la categoría Benjamín; Martín Montes, Claudia Díaz, Jimena Álvarez, Nicolás Carro y Bruno Ares, en la categoría Alevín; Laia Martín, Antia Núñez, en dos pesos diferentes, Julia Parrado y Adriana Díez, en la categoría Infantil Femenino; Lucas San Millán, Mateo Pérez, Marco Rodríguez yAitor Valverde, en la categoría Infanil Masculino; Marta Fernández, en la categoría Cadete Femenino; y Saúl Blanco, Diego Sánchez, Martín Alcalá y Hugo Fidalgo, en la categoría Cadete Masculino.

Todos los clasificados en los tres primeros puestos recibieron un trofeo ofertado por el Ayuntamiento de León y todos los participantes recibieron medalla conmemorativa donada por la Delegación Leonesa de Judo.

De esta manera este deporte comienza a preparar una nueva temporada en la que el trofeo navideño fue prácticamente el pistoletazo de salida.

