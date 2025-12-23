La Ponferradina trabaja en el mercado

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva necesita dar un golpe de timón de 80 grados, si no quiere verse abocada a pelear a final de temporada por no descender a 2ª Federación. Los resultados y las sensaciones actuales son las peores en mucho tiempo y desde la entidad se trabaja para reestructurar la plantilla y darle vitalidad, vigor y algo más de calidad.

No es el mercado de invierno habitualmente un salvavidas, aunque alguna vez lo ha sido para el conjunto berciano, que va a tener que aferrarse a acertar con los fichajes para cambiar la tendencia.

Ya hace semanas que apuntábamos que la 1ª idea pasaba por fichar como mínimo a cuatro futbolistas, aunque el mercado da muchas vueltas y eso puede cambiar. Ahora mismo la SD Ponferradina se centra en tratar de hacerse con dos jugadores jóvenes de banda, un mediocentro y un delantero que habría pedido específicamente Nafti. Las cifras goleadoras de los hombres específicos de punta en la plantilla son bajísimas y el franco-tunecino quiere a un ‘9’ de referencia en el plantel, con envergadura y fuerza. Dicho de otro modo, un Longo que meta goles.

Desde la entidad se espera que Esquerdo se recupere y pueda ser el gran refuerzo de invierno. No obstante y según adelantó ayer Onda Bierzo, la la SDP trabaja en el regreso de un mediocentro que vistió no hace mucho de blanquiazul.

Llaman la atención

Para que haya fichajes tiene que haber salidas. Hombres que apenas han jugado como Lían dos Santos, Jorrín o Vlad Kysil podrían ser los primeros en salir. Hay dos casos que llaman poderosamente la atención desde la llegada de Mehdi Nafti al banquillo. Por un lado está Eneko Undabarrena. El mediocentro ha pasado de ser indispensable casi en cualquier puesto a no tener minutos, a pesar de ser uno de los hombres con más cartel en la plantilla. Por otro está Álex Mula. En cualquier quiniela de salidas aparece él. Sin embargo, Nafti ha empezado a contar con él y casi más como mediapunta que como extremo izquierdo, como sucedió el otro día en Santa Cruz de Tenerife. ¿Será para mostrarlo y ponerlo en el mercado? No obstante, el número de veces que tocó el balón en el Heliodoro Rodríguez López fue ínfimo. Su rendimiento en la Deportiva, que se esperaba alto, está incluso por debajo del que ofreció Brais Abelenda, que logró 3 goles y que salió en el mercado de invierno de la pasada temporada.

Mercado del grupo

Álvaro González dejará CD Tenerife. En su lugar el líder pretende fichar a Facundo Agüero.

