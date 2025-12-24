Canuria calla y Ayuntamiento zanja: «No se pueden vender los asientos»

¿La Cultural y Deportiva Leonesa consultó con el Ayuntamiento para vender los asientos viejos? En caso de que el Ayuntamiento de León diera el consentimiento a la entidad futbolística leonesa, ¿quién se lo permitió?, ¿dónde se recoge dicho acuerdo municipal para que la Cultural venda los citados asientos y se quede con el beneficio de su venta? Muchas son las preguntas y las críticas por el anuncio de la venta de los asientos viejos del Reino de León. Y otra interrogante más: ¿Están informados todos los grupos políticos que componen el Ayuntamiento de León para proceder a esta venta? ¿Todos están de acuerdo de que la Cultural se embolse los beneficios por los asientos viejos del Reino de León que son propiedad del Ayuntamiento? Pues bien, todas estas cuestiones no las resolvió el concejal de Deportes, Vicente Canuria. Las respuestas procedieron del departamento de prensa del propio Ayuntamiento de León, que las trasladó a Diario de León, seguramente después de haber consultado con la persona indicada para responder a estas interrogantes. «Los asientos del Reino de León son propiedad del Ayuntamiento y no pueden ser vendidos", dijo el Consistorio.