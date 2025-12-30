El mejor de diciembre en la Liga Asobal es Isidoro Martínez

Isidoro Martínez ha sido elegido último vencedor del año del MVP Nexus Energía de la Liga Asobal del mes de diciembre.

El central leonés del Bathco BM. Torrelavega, en su quinta temporada en el conjunto cántabro, se ha hecho con el galardón tras una votación de la Comunidad Asobal donde se enfrentaba precisamente al jugador del Abanca Ademar e Iván Panjan (Frigoríficos del Morrazo). Consigue así un premio al reconocimiento tras un mes excepcional, relevando a Daniel Serrano, ganador del MVP Nexus Energía en el mes de noviembre.

Isidoro se ha convertido en el gran referente en el ataque del Bathco BM. Torrelavega, sumando en el mes de diciembre un total de 17 goles y 24 asistencias, siendo el máximo asistente de dicho mes.

Unos números que avalan el gran momento de forma en el que se encuentra el central, consolidándose como el jugador que ha generado más acciones que han acabado en gol. Además, su excepcional nivel individual es clave para la buena temporada que atraviesa su equipo, actualmente sexto en la clasificación.

El jugador del Bathco BM. Torrelavega no solo ha brillado en diciembre, sino que lo lleva haciendo durante toda la competición. Tras un último gran partido antes del parón, Isidoro Martínez se ha convertido en el máximo asistente de la competición (55 asistencias). Unas cifras que demuestran que el central no solo tiene gol, sino que posee una lectura de juego privilegiada que le hace ser el ganador del MVP Nexus Energía del último mes del año, diciembre.