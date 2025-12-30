Ángela Salvadores regresa con fuerza tras tres meses lesionada

Ángela Salvadores regresó con fuerza a la competición en la Liga Femenina tras casi tres meses apartada de las canchas a causa de una lesión. La escolta leonesa, jugadora esta campaña del Lointek Gernika, fue vital en el triunfo de su equipo frente al Araski en un partido en el que anotó 23 puntos añadiendo cinco asistencias y tres rebotes para un 23 de valoración.

Con esos números Ángela Salvadores entraba también a formar parte del quinteto ideal de la jornada en la Liga Femenina como la más valorada en el puesto de escolta.