Villafranca del Bierzo despidió el año a la carrera y de la mano de San Silvestre

San Silvestre hizo escala un año más en Villafranca del Bierzo. De la mano de una carrera que en su 30ª edición denominada la ‘más campera’ contó con cerca de 150 protagonistas. Con salida desde el Jardín de la Alameda y con una distancia de diez kilómetros para los corredores y cinco para los andarines, la San Silvestre de Villafranca del Bierzo contó con participantes de todas las edades y muchos disfraces con motivos en eu mayoría navideños. Fue la fiesta del atletismo para cerrar el año y dar paso a 2026. De la manera más saludable posible en una cita lúdico-deportiva en la que no faltó la vertiente solidaria, en este caso llamando a la colaboración de participantes y asistentes para donar al Banco de Alimentos. Todo en una cita que lleva ya 30 ediciones a sus espaldas y que sin duda alguna cumplió con las previsiones.

Fue la mejor forma de despedir 2025. A la carrera y dejando patente que cuando se trata de deporte y solidaridad la localidad villafranquina es todo un referente. Y ahora toca pensar ya en la edición de 2026, que alcanzará ya el número 31.