A la Ponferradina le hace falta empezar a ganar ya

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Resta una solo a jornada para que la competición de 1ª Federación llegue al ecuador de la misma y la situación clasificatoria de la Deportiva dista mucho de la esperada. El cuadro berciano no sólo no pelea por el liderato ni el play off, sino que está en puesto de descenso, más cerca del colista que de la primera posición de salvación. Los 17 puntos son 24 menos que los que lleva el líder y 13 menos que los que ha obtenido el 5º clasificado. Quien más y quien menos ya se ha hecho a la idea de que la lucha que empieza ahora es por la permanencia y que no va a ser sencilla. No lo es nunca, pero cuando un equipo está diseñado para pelear por subir de categoría y se mete a lucha por no bajar, resulta todavía más complicada.

CUENTAS PARA LA 2ª VUELTA

En la temporada 2024-205 se necesitaron 46 puntos para salvar la categoría tanto en el grupo I como en el II. Incluso en la última jornada estuvieron a punto de necesitarse 47, aunque la cifra habitual con la que se juega es la de 45. Si la Deportiva vuelve a perder este sábado, acabaría la primera vuelta con un déficit de puntos que le obligaría a realizar una 2ª vuelta más que destacada para salvar la categoría. Sería una 2ª vuelta de 28 ó 29 puntos para seguir en 1ª Federación. Es decir, el cuadro blanquiazul tendría que realizar una 2ª parte de campeonato con números prácticamente de play off.

Ganando al Ourense CF, el equipo blanquiazul «se obligaría» a sumar unos 25 ó 26 puntos para salvarse. No es que sea una diferencia muy grande, pero cuando se está en esta situación es un mundo. Hay que recordar que la SD Ponferradina sólo ha ganado 4 encuentros de los 18 disputados y para realizar los números apuntados necesitaría no menos de 7 victorias en la 2ª vuelta.

AÑO PASADO

La temporada pasada tanto el Real Unión Club como el Sestao River, que estaban con 20 puntos en la jornada 18, acabaron descendiendo. Sin embargo, el Ourense CF, que tenía 18, el Bilbao Athletic, que contaba con 19, y Tarazona y Atlético Osasuna Promesas, que había sumado 20 a falta de una jornada para acabar la 1ª vuelta del campeonato, lograron mantener la categoría y seguir militando esta campaña en la misma.

En la 2ª vuelta la Deportiva disputará 10 partidos en su estadio y llevará a cabo 9 salidas. Además, a finales de abril volverá a tener dos partidos seguidos como local, en este caso contra Barakaldo CF y Tenerife. Ésos serán los encuentros que coinciden a partir de ahora con todo el mercado de invierno.

LO PRÓXIMO

La Deportiva tiene por delante un calendario con dos partidos seguidos en casa ante sendos conjuntos gallegos y a continuación volverá a realizar dos salidas consecutivas. Lo más próximo son los choques de los dos próximos sábados ante Ourense CF y Racing de Ferrol. Luego tocará visitar de forma consecutiva al Deportivo en Guadalajara y al Lugo.

ENTRENAMIENTOS

La Deportiva descansó ayer y realizará una sesión por cada uno de los tres días que restan antes de recibir el sábado al Ourense CF desde las 21.00 horas en El Toralín. Por su parte, el equipo del Puente descansó ayer tanto hoy como mañana y pasado a las diez de la mañana en sus instalaciones de Oira.