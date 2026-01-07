A la Cultural Leonesa le toca la pedrea en el sorteo de Copa ante el Athletic Club de Bilbao

El Athletic Club de Bilbao ya se cruzó en Copa del Rey con la Cultural Leonesa el 10 de noviembre de 2004 con victoria por 1-2 para los bilbaínos.NORBERTO

La Cultural y sobre todo la afición culturalista ya piensan en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao, a partido único que se disputará entre los días 13 y 15 del presente mes de enero en el Reino de León, que será televisado en directo por las plataformas que tienen los derechos (RTVE y Movistar Plus). La próxima semana puede significar un nuevo punto de inflexión de un equipo como la Cultural que se crece ante los grandes, que busca dar la sorpresa y que, a priori, no renuncia a nada, máxime si se tiene en cuenta que para llegar a esta ronda tuvo que apear en dieciseisavos de final al Levante (1-0), equipo de Primera División, que puso patas arriba a todo León, con un éxito histórico para una entidad leonesa que se clasificó entre los 16 mejores clubes nacionales en el torneo copero.

El gol de Rafa Tresaco en el minuto 12 frente al Levante UD todavía resuena en el Reino de León, en una noche gloriosa que pasará a la historia del culturalismo. La Cultural, antes dejó en la cuneta al Tropezón cántabro (1-3) y al FC Andorra (4-2).

Los grandes de Primera División que disputan la Supercopa de España desde este miércoles quedaron emparejados así: Deportivo-Atlético de Madrid, Racing Club de Santander-FC Barcelona, Cultural Leonesa-Athletic Club de Bilbao y Albacete Balompié-Real Madrid.

El Athletic Club de Bilbao, rival de la Cultural Leonesa en octavos de final de la Copa del Rey, es el equipo en el que militó durante gran parte de su carrera como futbolista en activo el actual entrenador del equipo leonés, el Cuco Ziganda, que además tras colgar las botas ejerció como técnico del cuadro bilbaíno, primero en el filial y después en el primer equipo, al que condujo a competir en Europa.

La eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa del Rey disputada a partido único el 10 de noviembre de 2004 concluyó con victoria bilbaína por 1-2, aunque el cuadro vizcaíno dirigido igual que en estos momentos por Ernesto Valverde necesitó de la prórroga para clasificarse para octavos de final. Se adelantó el Athletic Club de Bilbao en el marcador en el minuto 41 por mediación de Pablo Orbaiz, resultado con el que concluyó la primera parte. Después en el segundo acto empató para la Cultural en el minuto 56 el mítico delantero Paulino, para ser Santi Ezquerro el que anotó el gol del triunfo bilbaíno en la segunda parte de la prórroga en el minuto 108 (1-2).

Cruces de octavos de final a partido único:

Deportivo de La Coruña–Atlético de Madrid

Real Racing Club de Santander-FC Barcelona

Albacete-Real Madrid

Cultural Leonesa-Athletic Club de Bilbao

Burgos CF-Valencia

Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

Alavés-Rayo Vallecano.