La SD Ponferradina anuncia a Erik Morán como primer refuerzo del mercado invernal

Erik Morán en el entrenamiento de este jueves con la SD Ponferradina.L. DE LA MATA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Erik Morán (Portugalete, 1991) regresa a la SD Ponferradina. El centrocampista, que ejerció como blanquiazul durante tres temporadas entre 2020 y 2023, se incorpora al equipo para afrontar la segunda vuelta de la competición.

Erik Morán se formó en la base del Athletic Club y se estrenó en la primera plantilla en 2013. Posteriormente militó en el CD Leganés, Real Zaragoza, AEK de Atenas, Málaga CF y CD Numancia. En el verano del 2020 llegó a la Deportiva. Durante tres temporadas disputó 97 partidos de Segunda División y cuatro de Copa del Rey con el equipo. Tras cerrar su primera etapa como blanquiazul se unió al SD Amorebieta. En la pasada campaña militó en el FC Andorra, con el que consiguió el ascenso a Segunda División.

El futbolista portugalujo se encontraba actualmente sin equipo. Hoy ya entrena a las órdenes de Nafti.