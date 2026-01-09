Cuarta final consecutiva con un clásico en Arabia

Mbappe pelea con Balde por un balón, en la final de la Supercopa del año pasado.alberto esteve

Publicado por Óscar Maya Yeda Creado: Actualizado:

Arabia Saudí tendrá mañana (20.00, Movistar+) su cuarta final entre FC Barcelona y Real Madrid. El gran anhelo del país se hizo realidad por primera vez en 2023 y, desde entonces, no ha dejado de ocurrir. Partidos que dejaron una lucha por el título sin tensión hasta el final, con dos victorias claras de los azulgrana, que defienden título, y otra de los madridistas.

Xabi Alonso tiene algunos motivos más para el optimismo tras la victoria en el derbi frente al Atlético en semifinales de la Supercopa de España. Al triunfo, que dejó mucho mejor resultado que sensaciones, se une la incorporación de Mbappé a la expedición en Arabia Saudí.

Está por ver si el francés está en condiciones de disputar como titular la final ante el Barça, todo un clásico con el título en juego, pero su presencia ya dota de un arma ofensiva de valor incalculable a un técnico que se enfrenta en este torneo a la prueba del algodón, un examen que puede establecer un punto de inflexión en una trayectoria que comenzó de forma prometedora y se fue torciendo hasta cuestionar seriamente su continuidad en el cargo.

Además, el equipo llevó a cabo ayer un entrenamiento de recuperación para los titulares en semifinales, en el que se descartó lesión de Asencio, mientras que Rüdiger y Rodrygo se mantienen como dudas para la final.

Mientras, el Barcelona se encuentra en un gran momento mental y de forma, con Yamal ya cerca del 100%. Se entrenó con normalidad tras haber podido disputar sólo 20 minutos el miércoles debido a unas molestias estomacales, según confirmó Flick en rueda de prensa.