Piqué se remanga y pala en mano pide ayuda a los vecinos de Andorra para que retiren la nieve del campo y pueda disputarse el partido ante la Cultural Leonesa

Una gran nevada ha cubierto esta madrugada el Estadi de la FAF en Encamp (Andorra), dejando hasta 28 centímetros de nieve sobre el terreno de juego y poniendo en serio riesgo la disputa del partido de la jornada 21 de LaLiga Hypermotion entre el FC Andorra y la Cultural y Deportiva Leonesa, previsto inicialmente para este sábado 10 de enero a las 16:15 horas.

LaLiga emitió una nota oficial anunciando que, debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la intensa acumulación de nieve, solicitará al Juez Único de Competiciones Profesionales de la RFEF la suspensión y aplazamiento del encuentro.

Sin embargo, tanto el FC Andorra como la Cultural Leonesa y el árbitro designado han mostrado su intención de intentar jugar el partido este mismo sábado. Tras una reunión celebrada a las 11:00 horas, se acordó trabajar contrarreloj para retirar la nieve y habilitar el césped en condiciones mínimas de seguridad y juego.

En este contexto, Gerard Piqué, máximo accionista y figura clave del proyecto del FC Andorra, ha lanzado un llamamiento urgente a la afición y a la población de Andorra para que acudan al estadio con palas y cualquier material que ayude a quitar la nieve.

El propio Piqué ha aparecido en un vídeo pala en mano entre la nieve, animando a todos a colaborar para que el encuentro pueda disputarse, aunque sea con posible retraso en el horario de inicio.

Este episodio recuerda otros precedentes recientes en el estadio de Encamp, donde la nieve ya complicó la preparación de partidos esta misma temporada (como ocurrió en noviembre de 2025 ante el Castellón). Ambos equipos llegan al choque empatados a 24 puntos en la tabla, en plena lucha por afianzar la permanencia en Segunda División tras su ascenso reciente.

De momento, no hay resolución definitiva sobre si el partido se jugará hoy, se retrasará unas horas o finalmente se aplazará a una nueva fecha que deberá fijar el Juez Único. LaLiga, el FC Andorra y la Cultural mantendrán informada a la afición a través de sus canales oficiales.