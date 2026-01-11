El Atlético Astorga sufre una mala tarde

ATLÉTICO ASTORGA 1

Llamazares; Ceínos, Jesu (Sergio Peláez, min 63), Jony, Sellés, Albertín (Cervero, min 63), Adri Álvarez, Ivi Vales (Kante, min 46), Nistal (Ribeiro, min 63), Ayub (David Álvarez, min 46) y Mario.

VALLADOLID PROMESAS 4

De Pablo; Alin, Iago Parente, Arco, Ivorra (Tomy, min 83), J. Martínez, Sergi Esteban (Olan, min 83), Riki (César Porras, min 63), Rulo (Murcia, min 83) (Yago Rodríguez, min 92), Koke y Carvajal.

Goles: 0-1, min 5: Carvajal; 0-2, min 36: Riki; 0-3, min 53: Rulo; 0-4, min 70: Carvajal; 1-4, min 76: David Álvarez. Árbitro: Hugo Alonso Luiña (Comité Asturiano). Amarilla a los locales Albertín, Jesu y Mario y al visitante Álvaro. Incidencias: Estadio La Eragudina. cerca de 500 espectadores. El partido tuvo que pararse casi una hora en el minuto 63 por la lesión del árbitro. Tuvo que esperar a que llegara otro federado para reanudarse el encuentro.

El Atlético Astorga no firmó su mejor día. Y lo pagó con una derrota (1-4) frente al Valladolid Promesas que ponía punto y final a una racha positiva que se prolongaba durante nueve encuentros. Y todo en un partido de lo más extraño que incluso tuvo que detenerse una hora por la lesión del árbitro principal en el minuto 63. Uno de sus asistentes pasaba a ejercer esa función aunque hasta que no llegó uno federado que se hiciera cargo de una de las bandas no pudo reanudarse.

Cuando se produjo dicho incidente por el problema muscular del colegiado los de José Luis Lago ya perdía por 0-3.

No fue una tarde productiva para el equipo maragato. Lo intentó en los primeros minutos, pero el tanto de Carvajal a los cinco minutos para el Valladolid Promesas en la primera llegada visitante al área astorgana lo desdibujó todo. Fue un duro golpe para los locales que a raiz de ello se vieron desbordados por un enemigo al que precisamente habían ganado en Valladolid en la primera vuelta, pero que aprovechaba al máximo las indecisiones de los verdes para adueñarse del pulso.

Fruto de esa situación llegaba el 0-2 a los 36 minutos con el tanto de Riki. Otro mazazo al que el Atlético Astorga intentó responder antes del descanso. Pero no tuvo las ideas claras. El paso por vestuarios llevó a un panorama más esperanzador de los locales. Lo intentaron y los cambios parecía que iban a surtir efecto. Pero los visitantes lograban ampliar su renta en un lanzamiento de falta ejecutado por Rulo minutos antes de que se lesionara el árbitro. La montaña se convertía ya en un reto inexpugnable que se hizo más elevada tras reanudarse el pulso con el 0-4 en el minuto 70. David Álvarez llevaba cierta dosis de ilusión en el minuto 76 con el 1-4. Por delante 14 minutos más el añadido para enderezar el rumbo. Pero cuando un día sale torcido, y en este caso le sucedió al Astorga, poco más se puede hacer. Mirar al siguiente partido frente al Coruxo e intentar sacarse la espina.